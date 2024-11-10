"Товари для свят". В Україні продають "Шахеди" для дітей (фото)

Фахівці не впевнені, що вже настав час для таких іграшок

Поки Україна мало не щоночі слухає повітряні тривоги, у мережі почали продавати іграшкові "Шахеди". Мало того, їх позиціонують, як "товари для свят".

Про це йдеться у матеріалі ТСН. Фахівці вважають, що такі іграшки випускати зараз не варто.

Зазначається, що одна з таких йде в комплекті разом із двома іграшковими солдатиками ЗСУ та зенітною установкою. Коштує вона 360 гривень.

Ще одна є піньятою, в яку можна насипати цукерок, а потім розбити ціпком. Коштує такий 1000 гривень.

"Піньяту у вигляді дрону Shahed-136 можна наповнити різноманітними солодощами або дрібними сюрпризами-сувенірами та із задоволенням збивати та розбивати її, щоб отримати приз. Цей вид гри оцінять як дорослі, так і діти", — йдеться у підписі до товару.

Психолог Ольга Плетка вважає, що нині давати дітям подібні іграшки жорстоко, оскільки у воєнний час психіка і дорослих та дітей травмована і не хоче бачити "шахеди" навіть у іграшковому вигляді.

Тим не менш, вона додала, що після війни вони будуть доречними, оскільки дадуть дітям розуміння небезпеки, а іграшкові війни дадуть навички захисту.

"Зараз у нас активна фаза війни, тому ті ж самі "Шахеди" через моральні та фізичні травми, постійну небезпеку ми сприймаємо це болісно. Але років через 15 після закінчення війни діти гратимуть цими іграшками", — зазначила Плетка.

Дати однозначну оцінку не змогли й військові. За словами представників Повітряних сил ЗСУ, в Україні продаються сувеніри з частин російських ракет, проте вони скоріше є нагадуванням про те, що в країні все ще триває війна.

"Щодо продажу м’яких іграшок у вигляді "Шахеда", то можна сказати, що на війні намагаються заробити не лише корупціонери, а й деякі підприємці", — зазначили військові.

Користувачі мережі теж мовчати не стали.

Як повідомлялося раніше, у київському ЦУМі виставили на продаж скульптури героїв відомих мультфільмів вартістю майже 260 тисяч гривень.