В Украине начали продавать коллекцию картин Медведчука

Кроме картин было реализовано другое имущество олигарха и кума Путина

Агентство по розыску и менеджменту активов объявило о начале реализации коллекции картин подсанкционного политика, кума российского лидера Владимира Путина Виктора Медведчука, которого также подозревают в государственной измене.

Об этом сообщила пресс-служба АРМА. На платформе Prozorro. Продажи уже опубликованы первые 35 картин из коллекции Медведчука.

Кроме того, начиная с 31 октября на платформе будут добавляться новые лоты до тех пор, пока оставшаяся часть коллекции из 136 картин не будет продана.

В АРМА также сообщили, что по предварительным данным кроме 35 картин уже были реализованы коллекция дорогостоящих часов, автомобиль марки Майбах, квадроциклы и багги. Агентство также приглашает принять участие в аукционе, который состоится 13 ноября 2024 года и получить возможность стать владельцем картин подсанкционного политика.

Напомним, АРМА оценило стоимость коллекции книг Виктора Медведчука. Общая коллекция содержит 285 картин, которые разделили на две части. Одной из самых дешевых картин является портрет самого Медведчука — его оценили в 5,2 тысячи гривен.

Ранее "Телеграф" писал о том, где сейчас находятся дети Виктора Медведчука и Оксаны Марченко.