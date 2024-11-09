Космические суммы за Микки Мауса и Смурфиков: киевский ЦУМ удивил покупателей

Статуэтки сделала французская фирма Leblon Delienne

В Киевском центральном универмаге (ЦУМ) выставили на продажу скульптуры героев известных мультфильмов. Речь идет о мышонке Микки Маусе и сказочных гномах Смурфиках.

Лоты со скульптурами выставлены на сайте универмага. Фигурки сделаны из смолы в "натуральную величину", а на самом деле — в половину роста взрослого человека, стоят они от 7 до 259 тысяч гривен.

Эти статуэтки создала французская мастерская Leblon Delienne. Считается, что чем фигурка дороже — тем больше усилий на нее потратил дизайнер.

Среди фигурок сказочных персонажей есть работы таких дизайнеров, как Марсель Вандерс и Томас Дэриэл. Также можно купить фигурку Микки Мауса от дизайнера Келли Хопен в радикально черном и кремовом цвете — она стоит около 100 тысяч гривен.

Аналогичная скульптура мышонка, но из "чистого золота", будет стоить 32 тысячи гривен. В то же время сине-черный Микки Маус производства Дэриэл-студиос будет стоить 14 тысяч гривен. Всего же в киевском ЦУМЕ выставлено на продажу до 20 статуэток от студии Leblon Delienne.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Киеве сдавали в аренду шикарную двухкомнатную квартиру с невероятным видом на ЦУМ. Стоимость аренды квартиры оценили в 2 тысячи долларов США в месяц или более 75 тысяч гривен.