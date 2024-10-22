В Украине продают кормушки для квадроберов за космические деньги: сколько стоят и как выглядят (видео)

Обойдется такая именная диковинка в несколько тысяч гривен

В Украине новая субкультура квадроберов стала настолько популярной и распространенной, что для ее представителей уже начали продавать кормушки. Что интересно, стоит эта вещь действительно космических денег.

Соответсвующее рекламное видео появилось в сети. В нем девушка рекламирует кормушку, которую продают для квадроберов за 2500 гривен по скидке.

Выглядит эта диковинка как обыкновенная подставка для двух мисок. В одну из них насыпают корм, в другую — наливают воду.

В ролике также квадробер показывает, как есть из этой кормушки. Подпрыгнув к ней, девушка села на корточки и руками доставала корм с одной из мисок внутри подставки.

Кроме того отметим, что в Украине продается и корм для квадроберов. На маркетплейсах можно найти объявления о продаже такого товара по цене от 450 гривен до 750.

Кто такие квадроберы

Квадроберы – не просто новый тренд, а целая субкультура, объединяющая молодежь через игру, которая соединяет в себе элементы физических упражнений и подражания поведению животных.

Участники этой субкультуры носят маски животных, ушки, хвостики — как часть своего снаряжения. Они также ходят на четвереньках, издают звуки животных, едят их еду, "выгуливаются" на поводках и многое другое.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, откуда пошло слово квадроберы и чем занимаются последователи нового тренда, ставшего популярным в Украине.