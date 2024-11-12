В Украине изменили механизм перевода для военных между частями в армии: Зеленский раскрыл детали

Результат проверки сообщается воину через "Армию+"

В Украине приняли особое постановление, которое вводит реальный и прозрачный механизм переводов для украинских воинов между воинскими частями Вооруженных Сил Украины. Речь идет о переводе именно по инициативе воинов.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он пояснил, что переводы будут работать через приложение "Армия+".

"72 часа для проверки рапорта. Результат проверки сообщается воину через "Армию+". В случае отказа должны быть указаны ясные причины. В случае согласования – понятное решение", — подчеркнул Зеленский.

Он также добавил, что Министерство обороны Украины должно проконтролировать действенность утвержденного механизма. Техническая готовность старта – 15 ноября.

"Это важный пример абсолютно конструктивного сотрудничества между военным руководством и командой Министерства обороны Украины с одной стороны и с другой – представителями общественных организаций", — подытожил глава государства.

Что говорят в Минобороны

Глава Министерства Рустем Умеров подчеркнул, что теперь вместо долгих согласований нужна только копия военного билета (или удостоверения офицера) и рекомендательное письмо от новой бригады. Для рядового и сержантского состава разрешение от действующего командира больше не нужно.

"Кадровый центр ВСУ разрабатывает документы по четко определенной процедуре в течение 72 часов. При отсутствии оснований отказа военнослужащий получает уведомление о результатах рассмотрения в приложении Армия+. А в случае негативного решения – сообщение о причинах отказа", — пишет глава Минобороны.

Он добавил, что необоснованные отказы будут пересматриваться Министерством обороны. При этом, важная деталь заключается в том, что перевод возможен не чаще раза в год и после 6 месяцев службы в текущем подразделении.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что военная Шарлотта Хмельницкая отреагировали на слова волонтера Марии Берлинской, что если в Украине не состоится женская мобилизация, нас ждет полная оккупация и страна с братскими могилами.