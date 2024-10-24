Какие нужны документы, чтобы стать на военный учет

Для ВПЛ потребуются дополнительные справки

В Украине военнообязанные граждане должны состоять на военном учете в ТЦК и СП. Чтобы стать на учет, нужно подготовить пакет документов.

Об этом рассказала адвокат Юлия Данилова. По ее словам, в военкомат нужно подать автобиографию и 2 фотографии 3x4.

Юрист отмечает, если гражданин состоит на учете внутренне перемещенных лиц, ему понадобится справка ВПЛ.

Для постановки на учет гражданин должен предоставить:

документ, удостоверяющий личность. Обычно это паспорт гражданина Украины;

гражданина Украины; индивидуальный налоговый номер, то есть РНОКПП;

то есть РНОКПП; военно-учетные документы (если он есть). К этому списку документов можно отнести военный билет или удостоверение о приписке;

или свидетельство о рождении;

документы о текущем семейном положении и наличии детей. Если гражданин зарегистрировал официальный брак и имеет детей, то для его взятия на военный учет может потребоваться копия свидетельства о браке и копия свидетельства о рождении детей;

Если гражданин зарегистрировал официальный брак и имеет детей, то для его взятия на военный учет может потребоваться копия свидетельства о браке и копия свидетельства о рождении детей; документы по образованию. Как объясняет юрист, они необходимы для понимания, какой уровень образования имеет гражданин (например, общее среднее образование — лицо закончило общеобразовательное учебное заведение I-III степеней, высшее образование — получение образовательной степени бакалавр или магистр).

Отметим, что после переезда призывники и военнообязанные должны встать на военный учет по новому адресу. Это они должны сделать в течение 7 дней во избежание штрафа за нарушение правил военного учета.

Согласно статье 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях, такое нарушение влечет наложение штрафа, а именно от 17 до 25,5 тысячи гривен.

Напоминаем, недавно Кабинет Министров принял постановление, позволяющее автоматически обновлять данные о призывниках, военнообязанных и резервистах. Теперь данные парней в возрасте от 16 до 25 лет при оформлении паспорта будут автоматически вноситься в военный реестр "Оберег".

То есть молодые люди в возрасте от 17 до 25 лет смогут становиться на учет без необходимости посещения военкомата и прохождения военно-врачебной комиссии.

Это касается и тех, кто проживает за границей. Актуальность электронных военных документов для военнообязанных мужчин, находящихся за пределами государства, будет проверяться через сотрудничество с ДМС. Это позволит обеспечить точность информации и снизить риск ошибок из-за человеческого фактора.

В ТЦК отмечают, что ребята до 25 лет будут браться на военный учет без прохождения ВВК, в том числе находящихся за границей.

Ранее "Телеграф" писал, что грозит мужчинам до 25 лет, не вставшим на военный учет. Отсутствие военно-учетных документов может осложнить выезд за границу.