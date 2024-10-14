Военный учет без ВВК: мужчин от 16 до 25 лет автоматически внесут в реестр "Оберег"

Данные получат из разных государственных реестров

Ребят от 16 до 25 лет, которые будут оформлять паспорт, автоматически будут вносить в военный реестр "Оберіг". Это нововведение стало возможным благодаря постановлению Кабинета министров, которое позволяет автоматизированно обновлять данные о призывниках, военнообязанных и резервистах.

То есть молодые люди в возрасте от 17 до 25 лет смогут становиться на учет без необходимости посещения военкомата и прохождения военно-врачебной комиссии. Об этом сообщает Донецкий областной ТЦК и СП.

"Обновленные данные обо всех мужчинах в возрасте от 16 до 60 лет будут получены из реестров Государственной миграционной службы, Министерства юстиции и Администрации Государственной пограничной службы. Это позволит избежать случаев, когда повестки направляются умершим лицам или находящимся под стражей. Также нововведение исправит ошибки в персональных данных", — говорится в сообщении.

Это касается и тех, кто проживает за границей. Актуальность электронных военных документов для военнообязанных мужчин, находящихся за пределами государства, будет проверяться через сотрудничество с ДМС. Это позволит обеспечить точность информации и снизить риск ошибок из-за человеческого фактора.

В ТЦК отмечают, что ребята до 25 лет будут браться на военный учет без прохождения ВВК, в том числе находящихся за границей.

Напомним, что согласно украинскому законодательству, мужчин до 25 лет не могут мобилизовать. Однако призвать могут тех, кто имеет статус военнообязанного. Этот статус могут получить те, кто:

отслужил в армии в мирное время;

окончил военный вуз или военную кафедру и имеет военно-учетную специальность.

Ранее "Телеграф" писал, кого могут мобилизовать после 50 лет. Есть два случая, когда мужчин этой возрастной категории все же могут призвать в армию.