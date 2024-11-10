Когда перестанут мобилизовать мужчин в Украине: спикер ТЦК назвал условия

В ТЦК одной из областей озвучили условия, при которых это произойдет

Спикер Территориального центра комплектования и социальной поддержки Полтавской области Роман Истомин рассказал, при каких условиях может прекратиться мобилизация мужчин в Украине.

Об этом он сообщил в комментарии "Суспільному". Он отметил, что мобилизационные мероприятия будут продолжаться в связи с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины.

Истомин подчеркнул, что Россия более двух с половиной лет пытается уничтожить Украину, поэтому украинцы вынуждены защищать себя от российской агрессии.

Для того чтобы не допустить победы россиян, Украине нужны техника и военнослужащие.

"Силы обороны сдерживают оккупантов, но для них необходимо пополнение, а ТЦК является основным механизмом мобилизации. Как только призовут достаточное количество людей для комплектования сил обороны, все мероприятия, включая силовую мобилизацию и административные задержания исчезнут как явление", — заявил спикер Территориального центра комплектования и социальной поддержки Полтавской области Роман Истомин.

Как сообщал "Телеграф" ранее, президент Украины подписал два закона о продлении действия особого правового режима в государстве. Военное положение и всеобщая мобилизация продлены еще на 90 дней.