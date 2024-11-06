Мобилизация продолжится: Зеленский подписал важный закон

Мобилизация будет действовать до 7 февраля

Президент Украины подписал два закона о продлении действия особого правового режима в государстве. Военное положение и всеобщая мобилизация будут действовать еще 90 дней.

За соответствующие законопроекты №12151 и №12152 проголосовали более 300 народных депутатов. Срок действия обоих законов истекает 7 февраля 2025 года. 6 ноября законы возвращены с подписью Президента Украины Владимира Зеленского. Об этом говорится в Карточках законопроектов на сайте Верховной Рады Украины.

Ранее законопроект о военном положении поддержали 311 парламентариев, а за продолжение мобилизации отдали голоса 304 народных избранника. Решение было принято на заседании Верховной Рады 29 октября.

Военное положение в Украине было введено с началом полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года. Сначала его продолжали на 30 суток, затем перешли на максимальный срок в 90 дней.

Тринадцатое продление особого правового режима произошло после подписания главой государства законов №12151 и №12152. Оба документа вступили в силу после обнародования.

Ранее "Телеграф" писал о том, какие специалисты могут получить бронь от мобилизации. В особый период критически важные предприятия могут забронировать своих работников.