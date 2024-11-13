Какие нужны документы студенту, чтобы получить отсрочку от мобилизации
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Также не призывают интернов и аспирантов
В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Однако некоторые граждане имеют право на отсрочку, в том числе студенты.
"Телеграф" рассказывает, что люди, которые получают профессиональное, профессиональное высшее, высшее образование, а также обучающиеся в интернатуре или на докторских программах могут получить отсрочку от мобилизации. Для этого необходимо подтвердить статус студента и подать заявление в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.
Документы, подтверждающие статус студента:
- справки с места обучения, где указан статус, форма обучения и последовательность получения образовательного уровня;
- справки о зачислении на интернатуру;
- справки о месте работы, подтверждающей его должность врача-интерна в заведении здравоохранения.
Как подать заявление на отсрочку
Прежде всего, студент должен написать заявление на отсрочку, адресованное главе комиссии ТЦК и СП. К заявлению прилагаются оригиналы или нотариально заверенные копии справок, подтверждающих право на отсрочку.
После подачи документов ТЦК проверяет их подлинность. В случае необходимости могут запросить дополнительную информацию от государственных органов или обратиться в электронные реестры.
Решение о предоставлении отсрочки принимается в течение 7 дней. Студентам сообщают о результате на следующий день после рассмотрения.
В случае положительного решения, студент должен лично посетить ТЦК для получения соответствующей справки. Если отсрочка не предоставлена, студент может обжаловать решение в судебном порядке.
Напоминаем, кто из студентов не подлежит призыву. Согласно действующему законодательству, отсрочку от мобилизации вправе получить:
- люди, обучающиеся на дневной или дуальной форме обучения высшего или профессионально-технического заведения;
- получают первое высшее образование;
- приобретают степень, выше предварительно полученную (например, после бакалавра получают магистра).
Также не мобилизуют всех ассистентов-стажеров, аспирантов и докторантов, кстати, независимо от формы обучения (бюджетная или контрактная).
Ранее "Телеграф" писал, какой штраф грозит, если не стоишь на воинском учете. Если военнообязанный сменяет место жительства, он должен сняться с учета в предыдущем ТЦК и стать в новом месте в течение семи дней.