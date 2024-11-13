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Какие нужны документы студенту, чтобы получить отсрочку от мобилизации

Автор
Каролина Терещенко
Дата публикации
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Автор
Воинский учет студентов
Воинский учет студентов. Фото Коллаж "Телеграфа"

Также не призывают интернов и аспирантов

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Однако некоторые граждане имеют право на отсрочку, в том числе студенты.

"Телеграф" рассказывает, что люди, которые получают профессиональное, профессиональное высшее, высшее образование, а также обучающиеся в интернатуре или на докторских программах могут получить отсрочку от мобилизации. Для этого необходимо подтвердить статус студента и подать заявление в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Документы, подтверждающие статус студента:

  • справки с места обучения, где указан статус, форма обучения и последовательность получения образовательного уровня;
  • справки о зачислении на интернатуру;
  • справки о месте работы, подтверждающей его должность врача-интерна в заведении здравоохранения.

Как подать заявление на отсрочку

Прежде всего, студент должен написать заявление на отсрочку, адресованное главе комиссии ТЦК и СП. К заявлению прилагаются оригиналы или нотариально заверенные копии справок, подтверждающих право на отсрочку.

После подачи документов ТЦК проверяет их подлинность. В случае необходимости могут запросить дополнительную информацию от государственных органов или обратиться в электронные реестры.

Решение о предоставлении отсрочки принимается в течение 7 дней. Студентам сообщают о результате на следующий день после рассмотрения.

В случае положительного решения, студент должен лично посетить ТЦК для получения соответствующей справки. Если отсрочка не предоставлена, студент может обжаловать решение в судебном порядке.

Напоминаем, кто из студентов не подлежит призыву. Согласно действующему законодательству, отсрочку от мобилизации вправе получить:

  • люди, обучающиеся на дневной или дуальной форме обучения высшего или профессионально-технического заведения;
  • получают первое высшее образование;
  • приобретают степень, выше предварительно полученную (например, после бакалавра получают магистра).

Также не мобилизуют всех ассистентов-стажеров, аспирантов и докторантов, кстати, независимо от формы обучения (бюджетная или контрактная).

Ранее "Телеграф" писал, какой штраф грозит, если не стоишь на воинском учете. Если военнообязанный сменяет место жительства, он должен сняться с учета в предыдущем ТЦК и стать в новом месте в течение семи дней.

Теги:
#Студент #Мобилизация #Отсрочка от мобилизации #справка об обучении