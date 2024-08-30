Мобилизация студентов: кого могут призвать в армию в сентябре

Забрать в армию могут лица, поступающие на другую специальность

Во время общей мобилизации в Украине некоторые категории военнообязанных имеют право на отсрочку. Это касается и студентов, но не всех.

Призыв студентов проводится в соответствии с законом №10449 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета". Согласно действующему законодательству, отсрочку от мобилизации вправе получить:

лица, обучающиеся на дневной или дуальной форме обучения высшего или профессионально-технического заведения;

получают первое высшее образование;

получают степень, выше предварительно полученной.

Также не мобилизуют всех ассистентов-стажеров, аспирантов и докторантов, кстати, независимо от формы обучения (бюджетная или контрактная).

Следует отметить, что в начале сентября все студенты должны подтвердить свое право на отсрочку, подав в военкомат справку из университета. Этот документ обычно выдается в деканате. Если этого не сделать до 1 октября, отсрочку могут отменить.

Студенты не получат отсрочки, если:

учатся на вечерней или заочной форме;

получают не первое высшее образование;

получают образование ниже имеющегося;

отказываются проходить общевойсковую подготовку (таких мужчин исключат из вуза).

Заметим, что во время каникул студенты сохраняют право на отсрочку, даже если переходят на следующий курс . Но если они поступают на новую специальность, то в летнее время их могут мобилизовать.

Ранее "Телеграф" писал, имеют ли право на отсрочку педагоги. Главное условие – они должны работать по основному месту работы на ставку не менее 0,75.