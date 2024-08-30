Мобилизация студентов: кого могут призвать в армию в сентябре
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Забрать в армию могут лица, поступающие на другую специальность
Во время общей мобилизации в Украине некоторые категории военнообязанных имеют право на отсрочку. Это касается и студентов, но не всех.
Призыв студентов проводится в соответствии с законом №10449 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета". Согласно действующему законодательству, отсрочку от мобилизации вправе получить:
- лица, обучающиеся на дневной или дуальной форме обучения высшего или профессионально-технического заведения;
- получают первое высшее образование;
- получают степень, выше предварительно полученной.
Также не мобилизуют всех ассистентов-стажеров, аспирантов и докторантов, кстати, независимо от формы обучения (бюджетная или контрактная).
Следует отметить, что в начале сентября все студенты должны подтвердить свое право на отсрочку, подав в военкомат справку из университета. Этот документ обычно выдается в деканате. Если этого не сделать до 1 октября, отсрочку могут отменить.
Студенты не получат отсрочки, если:
- учатся на вечерней или заочной форме;
- получают не первое высшее образование;
- получают образование ниже имеющегося;
- отказываются проходить общевойсковую подготовку (таких мужчин исключат из вуза).
Заметим, что во время каникул студенты сохраняют право на отсрочку, даже если переходят на следующий курс. Но если они поступают на новую специальность, то в летнее время их могут мобилизовать.
Ранее "Телеграф" писал, имеют ли право на отсрочку педагоги. Главное условие – они должны работать по основному месту работы на ставку не менее 0,75.