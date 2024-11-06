Кто из студентов может получить повестку

Люди, которые получают второе высшее образование, могут забыть об отсрочке

Несмотря на всеобщую мобилизацию в Украине, студенты имеют право на отсрочку от призыва, однако не все. Не могу мобилизовать студентов, учащихся на дневной или дуальной форме обучение.

Также призыву не подлежат люди, получающие первое высшее образование. Право на отсрочку и ее получение регулируется Законом №10449.

Кроме этого, на бронь от мобилизации могут рассчитывать стажеры, аспиранты и докторанты . Для оформления отсрочки нужно предоставить соответствующую справку от учебного заведения в территориальный центр комплектования, подтверждающий статус.

Не все студенты могут получить отсрочку. К категориям, которые могут быть мобилизованы, относятся:

студенты вечернего или заочного отделения;

получающие второе высшее образование;

студенты, зачисленные на программу на более низком уровне, чем их предыдущая степень;

студенты отчислены за отказ от всеобщей военной подготовки.

Следует отметить, что студенты, продолжающие обучение без разрыва между курсами, имеют гарантированное право на отсрочку. Однако при переходе на новый уровень образования (например, с бакалавриата на магистратуру), если между семестрами есть пауза, они могут получить повестку в этот период.

Напоминаем, если студент берет академический отпуск, его могут мобилизовать. Предоставление академического отпуска предусматривает временную приостановку всех прав и обязанностей студента , в частности, освобождение от выполнения индивидуального учебного плана. Факт академотпуска обязательно фиксируется в Единой государственной электронной базе по вопросам образования.

Несмотря на то, что академический отпуск не прекращает статус студента, Министерство образования и военные комиссариаты разъясняют, что на такой отпуск студент теряет право на отсрочку от призыва.

Если же академотпуск предоставлен по состоянию здоровья, например, из-за серьезной болезни, то призывник, хотя и теряет основание для отсрочки как студент, может получить его по решению военно-врачебной комиссии.

Ранее "Телеграф" писал, как студенту оформить отсрочку от мобилизации. Для начала нужно получить справку из Единой государственной электронной базы по вопросам образования (ЕГЭБО).