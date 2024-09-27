Нужно ли студентам подавать в ТЦК справку об обучении до 1 октября: объяснение юриста

Правовед рассказала, что предусмотрено законом

До начала полномасштабной войны студенты, имевшие право на отсрочку от призыва, должны были ежегодно подавать документы об обучении до 1 октября в военкомат. Это регулировало постановление Кабинета Министров №352 от 2002 года.

Однако в 2022 году, с началом военного положения, Верховная Рада отменила призыв на срочную военную службу. Его заменили на базовую военную службу, для которой нормативная база еще не создана, рассказывает адвокат Дарья Тарасенко.

Она объясняет, что поэтому студенты-призывники больше не обязаны подавать в ТЦК и СП справку об обучении до начала октября. Постановление №352 сейчас не налагает на них никаких требований.

Также юрист отмечает, что нормативно-правовой акт для базовой службы еще не принят.

Тарасенко еще раз подчеркнула, что это означает, что студенты не обязаны подавать в военкомат свои документы об обучении для подтверждения права на отсрочку от призыва.

Отметим, что в случае необходимости справки с ЕГЭБО, студентам следует обратиться в свое учебное заведение (например, в деканат). Ответственные вузы должны сформировать этот документ в системе.

Напоминаем, кто из студентов не подлежит призыву. Согласно действующему законодательству, отсрочку от мобилизации вправе получить:

лица, обучающиеся на дневной или дуальной форме обучения высшего или профессионально-технического заведения;

получают первое высшее образование;

приобретают степень, выше предварительно полученную (например, после бакалавра получают магистра).

Также не мобилизуют всех ассистентов-стажеров, аспирантов и докторантов, кстати, независимо от формы обучения (бюджетная или контрактная).

Ранее "Телеграф" писал, что осенью для нескольких категорий граждан появится отсрочка в "Резерв+". Это касается и некоторых студентов.