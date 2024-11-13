Які потрібні документи студенту, щоб отримати відстрочку від мобілізації

Також не призивають інтернів та аспірантів

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Однак деякі громадяни мають право на відстрочку, зокрема студенти.

"Телеграф" розповідає, що люди, які здобувають професійну, фахову передвищу, вищу освіту, а також ті, хто навчається в інтернатурі або на докторських програмах, можуть отримати відстрочку від мобілізації. Для цього необхідно підтвердити статус студента та подати заяву до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Документи, що підтверджують статус студента:

довідки з місця навчання, в якій зазначено статус, форма навчання та послідовність отримання освітнього рівня;

довідки про зарахування на інтернатуру;

довідки про місце роботи, яка підтверджує його посаду лікаря-інтерна в закладі охорони здоров'я.

Як подати заяву на відстрочку

Перш за все, студент має написати заяву на відстрочку, адресовану голові комісії ТЦК та СП. До заяви додаються оригінали або нотаріально завірені копії довідок, що підтверджують право на відстрочку.

Після подання документів ТЦК перевіряє їхню автентичність. У разі потреби можуть запитати додаткову інформацію від державних органів або звернутися до електронних реєстрів.

Рішення щодо надання відстрочки приймається протягом 7 днів. Студента повідомляють про результат наступного дня після розгляду.

У разі позитивного рішення студент має особисто відвідати ТЦК для отримання відповідної довідки. Якщо ж відстрочку не надано, студент може оскаржити рішення в судовому порядку.

Нагадуємо, хто зі студентів не підлягає призову. Згідно з чинним законодавством, відстрочку від мобілізації мають право отримати:

люди, які навчаються на денній або дуальній формі навчання вищого або професійно-технічного закладу;

здобувають першу вищу освіту;

здобувають ступінь, вищий за раніше здобутий (наприклад, після бакалавра отримують магістра).

Також не мобілізують всіх асистентів-стажистів, аспірантів і докторантів, до речі, незалежно від форми навчання (бюджетна чи контрактна).

Раніше "Телеграф" писав, який штраф загрожує, якщо не стоїш на військовому обліку. Якщо військовозобов'язаний змінює місце проживання, він повинен знятися з обліку в попередньому ТЦК і стати у новому місці протягом семи днів.