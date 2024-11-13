Суд вынес новое решение по подозреваемому в убийстве Фарион

Подозреваемого в убийстве Ирины Фарион Вячеслава Зинченко оставили под стражей. Суд продлил ему меру пресечения.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора. Галицкий районный суд города Львова продлил меру пресечения подозреваемому в умышленном убийстве Ирины Фарион. Он будет находиться под стражей без права на залог еще 60 суток – до 12 января 2025 года включительно.

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