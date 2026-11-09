Vodafone, Киевстар или lifecell: какой из мобильных операторов дольше всего работает во время блэкаутов

Резервные мощности на базовых станциях обеспечивают связь

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Украинские мобильные операторы Vodafone, Kyivstar и lifecell имеют резервы для автономной работы базовых станций на случай длительных отключений света. Это обеспечивает около 10 часов бесперебойной работы оборудования после начала блэкаута.

Реальное время работы сети зависит от нагрузки, температуры воздуха и времени подзарядки между отключениями. Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации Украины.

Какой ресурс автономности имеют мобильные операторы

Vodafone: по данным, предоставленным оператором DOU, 96% базовых станций могут работать от аккумуляторов до 10 часов, остальные – по меньшей мере 4–6 часов. Компания увеличивает запас батарей для резервного питания.

Lifecell: по информации Минцифры, более 94% сети готовы работать автономно 10 часов при полном заряде. Для этого оператор установил 46 тысяч новых литиевых батарей.

KYIVSTAR: Минцифры указывает автономность базовых станций до 10 часов. В ответе DOU оператор отметил зависимость этого времени от возможности заряжать батареи между отключениями: аккумуляторами снабжена вся мобильная сеть, а по состоянию на октябрь 2026 года ее поддерживали более 265 тысяч аккумуляторов.

Украинские мобильные операторы заявляют примерно одинаковое время автономного обеспечения связи

Что будет обеспечивать связь после разрядки батарей

При длительном блэкауте решающим становится генераторное энергопитание. У Vodafone 70% площадок имеют возможность работать от дизельной генерации. Оператор использует более 8500 собственных и партнерских генераторов, а его критическая инфраструктура, от которой зависит работа связи по стране, способна работать автономно до 4 суток.

В Kyivstar генераторами снабжены также 70% базовых станций. По состоянию на октябрь 2026 компания использовала 10 тысяч генераторов, а до конца года планирует установить еще 800 стационарных дизельных. Продолжительность работы такого резерва зависит от наличия горючего, обслуживания и доступа технических команд к объектам.

Генераторы поддерживают базовые станции после разрядки аккумуляторов. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Следует отметить, что заявленное операторами время автономности не позволяет определить единого лидера в предоставлении услуг для всей Украины. В конкретном районе будет работать станция с достаточным резервом питания и меньшей нагрузкой. После исчезновения домашнего Wi-Fi нагрузка на мобильные сети возрастает в 3–4 раза, а частые отключения мешают батареям полностью зарядиться. Холод также ускоряет их разрядку. Звонки и SMS имеют самый высокий приоритет, поэтому операторы иногда ограничивают интернет раньше.

Как переключится на другого оператора в телефоне

Если сеть оператора исчезла, можно воспользоваться национальным роумингом. Он работает по всей Украине и позволяет подключиться к доступной сети другого оператора, в частности, из-за отсутствия электроснабжения, объясняет Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи.

На Android откройте "Настройки" → "Мобильная сеть" или "Подключение" → "Оператор" и выключите автоматический выбор сети. На iPhone перейдите в "Параметры" → "Сотовые данные" → "Выбор сети" и отключите автовыбор.

В списке найдите и выберите доступную сеть: VodafoneUA, UA-KYIVSTAR или LIFECELL. Если телефон не зарегистрирован, повторите попытку или выберите другую сеть. После подключения ее название может появиться на экране вместо домашнего оператора.

В гостевой сети доступны голосовые звонки, SMS и передача данных. Звонки и сообщения тарифицируются по вашему тарифному плану. Регулятор просит ограничивать продолжительность разговоров и передачу больших фото- и видеофайлов, ведь сеть одновременно обслуживает собственных и гостевых абонентов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему украинцы массово отказываются от "Киевстар" и куда чаще всего идут его абоненты.