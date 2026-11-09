Бронь есть, а ВВК уже "сгорела"? Могут ли заставить мужчину снова идти на медкомиссию

Срок действия постановления о годности отсчитывают со дня завершения медосмотра

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Забронированные работники не обязаны автоматически проходить повторную военно-врачебную комиссию каждый год. Срок действия постановления ВВК и условия оформления бронирования регулируют разные вопросы.

На это различие обратил внимание юрист Данило Гончаренко в эксклюзивном комментарии "Телеграфу". Он сослался на Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах, утвержденное приказом Минобороны № 402 от 14 августа 2008 года.

Больше подробностей в материале: " Не проходили ВВК более 5 лет: могут ли из-за этого аннулировать бронирование или отказать в нем ".

Согласно этому документу, во время особого периода и/или военного положения постановление ВВК о годности действует один год со дня окончания медосмотра.

Юрист подчеркивает необходимость разграничивать медицинское постановление и условия бронирования Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

"Необходимо разграничивать срок действия постановления ВВК и условия оформления бронирования", – подчеркнул юрист Данило Гончаренко.

Для бронирования законодательство отдельно не требует заключения, выданного в течение последнего года. Поэтому давность постановления сама по себе не лишает предприятие права бронировать работника.

Как сообщал "Телеграф", отсутствие свежего заключения ВВК само по себе не является основанием для отказа работнику в оформлении бронирования.