"Окажет влияние на ход войны": из-за Трампа Киев может остаться без оружия от Южной Кореи

Сеул изучает, как подход Трампа к войне повлияет на поддержку Украины среди ряда стран

Победа Дональда Трампа на выборах США побуждает Южную Корею пересмотреть возможность прямых поставок оружия Украине. Это решение может оказать большое влияние на ход войны.

Об этом пишет Bloomberg. Отмечается, правительству президента Юн Сок Ёля теперь придется учитывать позицию избранного президента США, поскольку оно рассматривает вопрос о том, стоит ли менять свою давнюю политику отказа от отправки летальной помощи Киеву.

Один из правительственных чиновников сказал, что Сеул также изучает, как подход Трампа к войне повлияет на поддержку Украины среди ряда стран.

Комментарии предполагают, что теперь Южная Корея вряд ли будет поставлять боеприпасы в Украину, если только Пхеньян не предпримет дальнейших действий или не появится больше ясности относительно того, как Трамп будет действовать в отношении Украины.

"Было бы довольно неловко, если бы Южная Корея, даже не являющаяся членом НАТО, вмешалась в этот момент, если Трамп придет в Белый дом и захочет выйти из конфликта", — сказал Ким Чжон, профессор политологии в Университете северокорейских исследований в Сеуле.

Стоит добавить, что на прошлой неделе Юн на пресс-конференции сказал следующее:

"Мы не исключаем возможность предоставления вооружений. Если мы предоставим вооружения, то в первую очередь будет рассматриваться вопрос об оборонительном оружии".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что дипломат Роман Бессмертный дипломат оценил перспективы помощи Украине от Южной Кореи.