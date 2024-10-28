Современное вооружение и уже знакомое ВСУ: чем Южная Корея может помочь Украине

Южная Корея является одним из крупнейших игроков на мировом оружейном рынке и имеет 10-ю по силе армию мира

Пока в НАТО постепенно начинают признавать, что КНДР отправила в Россию свои войска, Южная Корея пытается пересмотреть свои запреты на поставки вооружения в воюющие страны. То есть ищет возможность помочь Украине бороться, в том числе, и со своим собственным противником.

При этом будучи страной, которая находится в состоянии замороженного конфликта, Южная Корея серьезно воспринимает угрозы для своей безопасности, а потому к настоящему времени смогла обзавестись могущественной армией. "Телеграф" решил собрать информацию о том, чем именно может помочь Сеул и какое вооружение вскоре может появиться в ВСУ.

Танки

В запасах Южной Кореи по состоянию на 2021 год находилось более 2,2 тысячи танков. Хотя более 500 из них это старенькие американские "Паттоны", которых нет на вооружении Украины, но остальные представляют собой вполне солидную боевую технику.

Например, после распада СССР Москва получила в наследство весьма крупный долг перед Сеулом, и чтобы его погасить в конце 90-х передала ему значительное количество боевых машин. Среди них оказалось 40 танков Т-80У и Т-80УК. Поскольку подобная техника находится и на вооружении Украины, то ее передача могла бы стать самым простым вариантом.

Однако большая часть вооружения Кореи все же состоит из оружия американского производства. Наиболее многочисленным танком на ее вооружении является K1 в разных модификациях, он же "Абрамс" но с местными доработками.

"Абрамсы" есть и у Украины, но в очень незначительном количестве. Впрочем, тут важен сам факт наличия обученных экипажей.

K1

В 2014 году корейцы приняли решение пересесть на танки своего производства и начали производство модели K2, которая должна была отвечать вызовам современной маневренной войны. Хотя у самой республики таких на вооружении около сотни, но они уже приглянулись Польше и она разместила контракт на закупку 820 единиц, но к настоящему дню было произведено около 60.

K2

Боевые машины

Помимо Т-80 Южная Корея получила от России и другую технику вроде 40 единиц БМП-3. У Украины такие машины появлялись лишь в качестве трофеев.

В основном же корейская армия полагается на свои силы и имеет свою собственную БМП K21. Эта машина по своим характеристикам сравнима со шведской БМП CV90, которую очень ценят в украинском войске. Обе они имеют основное вооружение в виде 40-мм автопушки, современную электронику для работы в сложных условиях и модульную броню. Впрочем, K21 разрабатывалась с учетом необходимости преодолевать большое количество водных препятствий, в то время как CV90 приспосабливали к сложной холмистой местности северной Европы.

K21

У Южной Кореи есть большое количество разных БТР, включая некоторое количество российских БТР-80, множество американских М113 и местных K200 — аналогов AIFV, более известных украинцам под нидерландским названием YPR-765.

Украинский М113

K200

Артиллерия

У Кореи на вооружении есть огромное количество артиллерийских установок, большая часть из которых способная стрелять снарядами стандарта НАТО. То есть Сеул может теоретически помочь Украине не только оружием, но и снарядами.

В частности у них есть на вооружении более тысячи местных модификаций американской САУ М109, с которыми уже хорошо знакомы ВСУ. Однако эти машины планируется заменить на оружие местного производства — САУ K9, которую в Украине тоже хорошо знают, но под польским названием Krab.

М109

K9

Что касается реактивной артиллерии, то она в основном представлена местными K239. Хотя для Киева куда более интересными могли бы стать местные M270, то есть более тяжелая версия HIMARS.

ПВО

Силы ПВО в основном имеют на вооружении установки К-SAM. Это аналог французских Crotale, две батареи которых уже стерегут небо над Украиной.

В то же время активно идут работы над производством комплексов Cheongung-II, которыми уже заинтересовались покупатели на Ближнем Востоке, а некоторые страны избрали их вместо российских С-400.

Также в запасе есть большое количество разных ПЗРК американского, французского и российского производства.

Республика Корея уже хорошо зарекомендовала себя на мировом рынке продавцов вооружения, став одним из крупнейших игроков на нем. В том числе ее продукцию ценят и европейские армии, в том числе и за то, что она совместима со стандартами НАТО. При этом для Украины многие ее образцы техники уже хорошо знакомы, а потому с быстрым приемом их на вооружение ВСУ проблем быть не должно.

Ранее "Телеграф" писал, что в Северной Корее прокомментировали отправку своей армии на войну в Украину на стороне РФ. Заявив, что она в любом случае не противоречит международному праву.