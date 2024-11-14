"Вплине на хід війни": через Трампа Київ може залишитися без зброї від Південної Кореї

Сеул вивчає, як підхід Трампа до війни вплине на підтримку України серед низки країн

Перемога Дональда Трампа на виборах США спонукає Південну Корею переглянути можливість прямих постачань зброї Україні. Це рішення може вплинути на хід війни.

Про це пише Bloomberg. Зазначається, уряду президента Юн Сок Йоля тепер доведеться враховувати позицію обраного президента США, оскільки він розглядає питання про те, чи варто змінювати свою давню політику відмови від надсилання летальної допомоги Києву.

Один із урядовців сказав, що Сеул також вивчає, як підхід Трампа до війни вплине на підтримку України серед низки країн.

Коментарі припускають, що тепер Південна Корея навряд чи постачатиме боєприпаси в Україну, якщо тільки Пхеньян не зробить подальших дій або не з’явиться більше ясності щодо того, як Трамп діятиме щодо України.

"Було б досить ніяково, якби Південна Корея, яка навіть не є членом НАТО, втрутилася в цей момент, якщо Трамп прийде до Білого дому і захоче вийти з конфлікту", - сказав Кім Чжон, професор політології в Університеті північнокорейських досліджень у Сеулі.

Варто додати, що минулого тижня Юн на прес-конференції сказав:

"Ми не виключаємо можливість надання озброєнь. Якщо ми надамо озброєння, то насамперед розглядатиметься питання про оборонну зброю".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що дипломат Роман Безсмертний дипломат оцінив перспективи допомоги Україні від Південної Кореї.