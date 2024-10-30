В Южной Корее ответили, почему не отправляли снаряды Украине

Пока переговоры о поставках вооружения не ведутся

Южная Корея не рассматривала вариантов с поставкой в Украину артиллерийских снарядов калибра 155-мм. Киев никогда не направлял такой запрос Сеулу.

Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на представителя администрации президента Южной Кореи. Он сообщил, что в настоящее время передача боеприпасов не рассматривается.

В то же время он отметил, что если поставки и будут обсуждаться, то в первую очередь будет идти речь об оборонительном вооружении. Хотя на прошлой неделе президент Юн Сок Ёль говорил, что возможность поставок оружия Украине будет зависеть от уровня сотрудничества между КНДР и Россией, в настоящее время никакой конкретики в его администрации не дают.

При этом он добавил, что Киев намерен назначить специального представителя, который должен прибыть в Сеул в течение следующих нескольких дней. Через него будет осуществляться коммуникация между Украиной и Южной Кореей по всем вопросам, связанным с сотрудничеством Пхеньяна и Москвы.

Представитель южнокорейского президента также добавил, что в настоящее время известно о том, что солдаты КНДР были переодеты в российскую военную форму, что говорит об их интеграции в оккупационную армию. У этих военнослужащих также были изъяты телефоны, а их семьям рассказали, что они находятся на военных учениях.

Как сообщалось ранее, в Сеуле сообщили, что большинство северокорейских солдат в России являются молодыми людьми немного старше 20 лет. Некоторым из них, впрочем, и того меньше.