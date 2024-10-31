Украина получила большую возможность: что нам может дать Южная Корея и не помешают ли друзья России в Сеуле

Какова вероятность поставок южнокорейского вооружения для ВСУ

Южнокорейские медиа 29 октября сообщили, что правительство Республики Корея (РК) рассматривает возможность поставки Украине 155-мм артиллерийских снарядов в ответ на привлечение войск КНДР к российско-украинской войне на стороне РФ. Тем не менее через несколько часов администрация президента РК Юн Сок Йоля опровергла информацию, ограничившись сообщениями об обмене дипломатическими делегациями с Киевом.

История с поставкой южнокорейского летального вооружения уже не в первый раз обсуждается во время полномасштабной войны Украины против России, но значительного прогресса в этом вопросе не наблюдалось, за исключением факта передачи боеприпасов через третьи страны.

Какие факторы сдерживают Сеул от предоставления летального вооружения Украине? И изменится ли ситуация после вступления Северной Кореи в российско-украинскую войну?

Страх перед "эскалацией"?

В первые дни российского вторжения в Украину правительство тогдашнего президента Республики Корея Мун Чжэ Ина осудило агрессивные действия Москвы и постепенно, особенно после прихода к власти действующего лидера страны Юн Сок Ёля в мае 2022 года, вводило экономические санкции против Российской Федерации. Сеул также оказывал Киеву гуманитарную и нелетальную военную помощь (каски, бронежилеты и медицинское оборудование). Единственным табу в спектре поддержки Украины в южнокорейском руководстве остается прямая поставка летального вооружения – бронетехники, артиллерии и боеприпасов.

Стоит отметить, что ВПК Южной Кореи один из самых больших в мире, а за последние несколько лет Сеул вошел в топ-5 международных экспортеров вооружения. Присутствие на севере агрессивного соседа заставило власти Республики Корея вкладывать крупные инвестиции в разработку собственного конвенционного оружия для сдерживания КНДР. К примеру, Сеул наладил тесное военно-техническое сотрудничество с Польшей и Румынией, продав танки К2 и самоходные артустановки К9. Углубленное военно-техническое сотрудничество РК и Польши несет колоссальную выгоду для Киева, поскольку позволяет Варшаве передавать устаревшее советское вооружение Украине, заменяя его современными южнокорейскими аналогами. Получение качественного южнокорейского вооружения значительно улучшило бы боевую эффективность ВСУ, однако вероятность такого сценария очень невелика.

Южная Корея воздерживается от предоставления летального вооружения и прямой поставки боеприпасов в Украину из-за сложных внутренних противоречий. Сеул руководствуется принципом непоставки напрямую оружия в горячие точки сторонам вооруженного конфликта. Кроме того, главная оппозиционная сила страны левоцентристская Демократическая партия "Тобуро" выступает против большего вовлечения Южной Кореи в российско-украинскую войну.

Лидер оппозиции Ли Чжэ Мен неоднократно выступал против военной поддержки Украины, объясняя это тем, что РК нужно сохранять дружеские отношения с КНР и Россией. Демпартия известна своим положительным отношением к режиму в Северной Корее, пытаясь найти взаимопонимание с Пхеньяном с помощью Пекина или Москвы. Предыдущий президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, будучи представителем Демократической партии, во время своего срока проводил политику "Солнечного тепла" в отношении КНДР, которая заключалась в возобновлении дипломатического диалога с севером путем компромиссов и уступок, как, например, снятие санкций. Сегодня в оппозиции рассматривают потенциальную прямую военную помощь Украине как угрозу ухудшения отношений с Китаем и РФ, поэтому блокирование в парламенте соглашения о поставках боеприпасов — вполне вероятный сценарий.

Проблема балансировки между экономическим сотрудничеством с Китаем и союзом безопасности с США также сдерживает Сеул от решительных действий. Несмотря на открыто прозападный курс Южной Кореи, торговые отношения с КНР находятся на высоком уровне, что вынуждает власть не идти на конфликт с Пекином. Поставка летального оружия Украине может оказать негативное влияние на экономический аспект сотрудничества с Китаем, а также повысить угрозу вооруженных провокаций КНДР на Корейском полуострове.

Правила игры меняются

Вступление Северной Кореи в российско-украинскую войну кардинально меняет подход РК к вопросу о помощи Киеву. Очевидно, что Пхеньян использует военно-техническое сотрудничество с Россией не только для финансового вознаграждения, но и для подготовки вооруженных сил и модернизации ракетно-ядерного арсенала, представляющего прямую угрозу национальной безопасности Южной Кореи. Попытки Сеула через дипломатические каналы удержать Москву от более тесного военного сотрудничества не принесли своих результатов, а прямые угрозы Кремля в адрес РК демонстрируют изменение взаимоотношений между странами.

Россия как фактор сдерживания КНДР не является больше актуальным инструментом для Южной Кореи. Сообщения о появлении северокорейских военнослужащих в Курской области и Украине дали толчок к трансформации отношения официального Сеула к вопросу отправки летального вооружения Киеву. Само появление обсуждения в публичном пространстве РК возможности поставки боеприпасов или оружия для ВСУ уже большой сигнал о положительных сдвигах. Южная Корея рассматривает отправку военного персонала в Украину с целью консультаций по тактике ведения боя солдатами КНДР, помощи с переводом и оценке возможностей военных Ким Чен Ына. А это можно оценивать как начало плодотворного сотрудничества между Киевом и Сеулом, что вполне может перерасти в больший масштаб.

Проблема поставок 155-мм артиллерийских боеприпасов в Украину также имеет свое решение, поскольку ранее Южная Корея предоставила США около 500 тыс. снарядов, что дало Штатам большую гибкость в вопросе поставок ВСУ. РК имеет на складах запасы в несколько миллионов 155-мм снарядов (расчет на 30 дней активных боевых действий). Возможности оборонной промышленности страны обеспечивают производство 200–300 тыс. снарядов в год. Экспорт вооружения с помощью третьих стран может быть единственным шансом обойти запреты южнокорейского законодательства.

В Южной Корее полностью осознают роль Украины в сдерживании экспансии ревизионистских режимов. Российская агрессия значительно усилила политические и военные возможности Северной Кореи, чего на юге не могут не замечать. Движение к укреплению режима Кимов, экономический подъем Китая, агрессивные действия России и Ирана демонстрируют необходимость для демократических стран объединяться перед общей угрозой. Нормализация отношений между Республикой Корея и Японией является ярким примером отстранения межличностных противоречий перед внешней опасностью.

Действующая администрация правоцентристского президента Юн Сок Ёля активно поддерживает борьбу Украины и подчеркивает противостояние демократических и авторитарных ценностей в российско-украинской войне, что создает параллели с конфликтом между КНДР и РК. Несмотря на опасные аспекты вступления солдат Ким Чен Ына в войну на стороне России, одновременно это создает большие возможности обрести верного военного союзника в лице президента Юн Сок Ёля и южнокорейского государства.