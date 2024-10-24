Обострение отношений с Россией – на пике. Это государство без ракет и пушек может остановить войну в Украине

Саудовская Аравия может лишить Россию денег от продажи нефти

Отсутствие высокопоставленных представителей Саудовской Аравии на саммите БРИКС в Казани указывает на то, что между королевством и Россией существуют серьезные трения по поводу объемов добычи нефти. И они могут с течением времени привести к уничтожению российской нефтегазовой промышленности.

Об этом эксперт-международник Евгений Добряк рассказал в эфире YouTube-канала Telegraf UA.

Он объяснил, что самый приятный показатель — это отсутствие на саммите преемника престола Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салмана. От королевства должен был быть только министр иностранных дел Фейсал бин Фархан Аль-Сауд.

— И это говорит о том, что Саудовская Аравия отказалась присоединяться к БРИКСу. Это показательно и знаково. И то, что не приехал кронпринц, говорит о том, что обострение отношений между Россией и Саудовской Аравией — на пике.

По его словам, саудиты и россияне в рамках ОПЕК+ (Организации стран-экспортеров нефти, которая кроме членов картеля включает и Россию. — Ред.) не могут договориться по вопросам квотирования или сокращения добычи нефти.

— И я думаю, что заявления Саудовской Аравии о готовности увеличить добычу нефти и обвалить цены до 50 долларов за баррель, это реально, поэтому ждем 1 декабря, — говорит Евгений Добряк. — Если так будет, это позитив. Потому что это, пожалуй, единственная страна, которая без ракет и пушек может остановить войну, если будет ограничено поступление финансов в российский бюджет для использования в войне против Украины. Это может стать постепенной остановкой войны.

Он пояснил, что при рыночной цене барреля "черного золота" в 50 долларов, добыча российской нефти в Сибири и в вечной мерзлоте с себестоимостью в 47 долларов станет крайне невыгодной.

— Вот и все фактически: российская нефть — неконкурентоспособна на внешних рынках, она не может продаваться. И это не просто "минус", а практически разрушение нефтегазовой системы Российской Федерации. Я жду этого очень серьезно, — подытожил эксперт-международник.

Напомним, "Телеграф" писал, что сказали Путин, Моди и Си Цзиньпин на саммите БРИКС в Казани.