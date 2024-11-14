Польские САУ Krab защищают от дронов "мангалами": насколько дальнобойна эта артиллерия (видео)

Украине нужно больше ариллерии

Польская самоходная артиллерийская установка AHS Krab с 2022 года стоит на вооружении сил обороны Украины. Первые гусеничные гаубицы передала Украине Польша – 18 штук.

Для них опасны не только удары вражеской артиллерии, но и применение дронов. Для того чтобы избежать удара, на них наваривают специальные сетки, так называемые "мангалы".

AHS Krab весит около 50 тонн. Ствол длиной 52 калибра позволяет поражать цели на расстоянии до 30 км, при этом максимальная дальность поражения активно-реактивным боеприпасом составляет 40 км. Эта гаубица способна выдать до шести выстрелов в минуту. Для того чтобы обслужить такую артиллерийскую установку нужно пять человек. САУ "Краб" имеет калибр 155 мм, стандартный для стран НАТО.

Скорость по шоссе у такой артиллерийской установки 67 км/ч. Кроме 18 польских гаубиц Украина также подписала контракт на приобретение около 60 этих САУ.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинский БТР-4Е был замечен на вооружении одной из бригад. В зависимости от установленного боевого модуля он может вмещать от 7 до 10 человек десанта.