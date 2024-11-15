Зачем Россия имитирует ракетные удары по Украине: военный обозреватель назвал ее цель

Это может быть определенным посланием для Запада

В пятницу, 15 ноября, россияне снова поднимали в небо самолеты Ту-95 и имитировали пуски ракет. Они в очередной раз прибегают к такой тактике, цель может быть в том, чтобы продемонстрировать США, что Россия готова к эскалации.

Такое мнение высказал военный обозреватель Денис Попович в эфире "Киев24". Он отметил, что Россия устраивает такие имитации с определенной регулярностью. Она делает это через день. По словам Поповича, важно, повторится ли это снова через день — в воскресенье.

Если такое произойдет, это может быть определенным посланием Западу. При этом россияне технически готовы к массированному обстрелу Украины.

"Но, я думаю, это уже, возможно, работа на внешний трек. Что-то они демонстрируют уже американцам, которые сейчас хотят перевести ситуацию в переговорную плоскость, и это, возможно, демонстрация готовности к эскалации. Для чего вопрос открытый", — отметил Попович.

Напомним, военный эксперт Иван Ступак в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" объяснил, с чем связана имитация Россией ракетного удара по Украине. По его словам, на подобные имитации РФ привлекают немалые ресурсы.

В то же время директор Института мировой политики Евгений Магда считает, что российские имитации ракетного удара по Украине связаны с изменением тактики РФ по отношению к Украине. Масштабы возможностей России ограничены, поэтому они предпринимают такие шаги.