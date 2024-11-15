Для чого Росія імітує ракетні удари по Україні: військовий оглядач назвав її мету

Це може бути певним посланням для Заходу

У п'ятницю, 15 листопада, росіяни знову підіймали в небо літаки Ту-95 та імітували пуски ракет. Вони вже вкотре вдаються до такої тактики, мета може бути в тому, щоб продемонструвати США, що Росія готова до ескалації.

Таку думку висловив військовий оглядач Денис Попович в ефірі "Київ24". Він вказав на то, що Росія влаштовує такі імітації з певною регулярністю. Вона робить це через день. За словами Поповича, важливо, чи повториться це знову через день — у неділю.

Якщо це станеться, то це може бути певним посланням Заходу. При цьому росіяни технічно готові до масованого обстрілу України.

"Але, я думаю, це вже, можливо, робота на зовнішній трек. Щось вони демонструють вже американцям, котрі зараз хочуть перевести ситуацію у переговорну площину, і це, можливо, демонстрація готовності до ескалації. Для чого — питання відкрите", — зазначив Попович.

Нагадаємо, військовий експерт Іван Ступак в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" пояснив, з чим пов'язана імітація Росією ракетного удару по Україні. За його словами, на такі імітації РФ залучають чималі ресурси.

Водночас директор Інституту світової політики Євген Магда вважає, що російські імітації ракетного удару по Україні пов'язані зі зміною тактики РФ щодо України. Масштаби можливостей Росії обмежені, тому вони вдаються до таких кроків.