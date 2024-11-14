Россияне в Черном море имеют сложности с ракетоносителями, — Плетенчук

Расположение Новороссийской бухты является не самым лучшим с точки зрения географии из-за сложной навигации.

В четверг, 14 ноября, спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что в составе российского Черноморского флота нет кораблей-носителей крылатых ракет, имеющих универсальные пусковые. Он считает, что это позитивный момент для нас.

Об этом он заявил в эфире "Мы Украины". Он назвал о каких ракетах идет речь.

"Одним из плюсов можно считать то, что в составе Черноморского флота нет кораблей-носителей крылатых ракет, которые имеют универсальные пусковые — это "Ониксы" и "Цирконы". Это действительно положительный момент для нас. Здесь более устаревшие модели", — отметил он.

По убеждению Плетенчука, расположение Новороссийской бухты не лучше с точки зрения географии из-за сложной навигации в период штормов.

"Закрытый Босфор тоже является для них проблемой, и здесь уже есть проблема не только в обеспечении их деятельности в Азово-Черноморском регионе, но и для обеспечения деятельности постоянной оперативной группировки в Средиземноморье, где они базируются в Тартусе", — отметил он.

Ранее "Телеграф" писал, что военный эксперт объяснил, почему Россия снова прибегает к массированным атакам.