У чиновника на Полтавщине нашли российские награды и $60 млн долларов: хватило бы на кучу ракет к Patriot

Расследование незаконного обогащения продолжается

Во время обысков у экс-чиновника Госказначейства в Полтавской области нашли более $60 млн (приблизительно 2,5 млрд грн) необоснованных денежных активов.

Как отмечают Нацполиция Украины и Офис Генпрокурора, эти средства он получил в наследство от родителей. Официально имени чиновника не называют, но, по данным "Суспільного", речь идет об Игоре Вериге. По данным следствия, ему помог вывести миллионы родственник — генерал-лейтенант ВС РФ.

Отмечается, что за 2023 год в декларации экс-чиновник Главного управления Государственной казначейской службы Украины в Полтавской области указал более 60 млн долларов США и 550 тыс. грн поступлений. К тому же были и драгоценные металлы в слитках, оцененные в 38 млн грн. Часть имущества он якобы получил по наследству от родителей.

Следователи проверяют эту информацию, ведь есть у Вериги родственники, занимающие государственные должности в России, в частности, зять брата — российский генерал-лейтенант. Обнаруженные деньги могут принадлежать генералу, который получил их от коррупционных схем и использовал для финансирования "инвестиционных" проектов в России и временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей, а руководитель отдела помог ему их легализовать в Украине.

Правоохранители провели обыски в более 30 помещениях, среди которых: дома, квартиры, гаражи, транспортные средства и другие объекты, принадлежащих бывшему должностному лицу и его родственникам.

Были обнаружены — наличные деньги, золотые памятные монеты, дорогие часы, огнестрельное и охотничье оружие, награды РФ и другие ценности.

Все собранные материалы переданы в НАПК для проведения полной проверки декларации. Далее будет решаться вопрос о сообщении лицу о подозрении.

Расследование по уголовному производству по фактам незаконного обогащения и легализации имущества, полученного преступным путем (ст. 368-5, ч. 3 ст. 209 УК Украины) продолжается.

Отметим, что Игоря Веригу уволили 29 октября 2024 года по соглашению сторон. Связано ли увольнение с поданной декларацией неизвестно.

Сколько ракет для Украины можно приобрести на изъятые 60 млн

16 ракет Patriot (одна стоит 3,7 млн);

66 ракет NASAMS 120 "воздух – воздух" (одна 900 тысяч);

30 ракет Aster-30 (одна ракета 2 млн);

66 ракет IRIS-T (тоже 900 тысяч);

200 ракет для ЗРК Vampire (одна 30 тысяч);

Ранее "Телеграф" рассказывал, что родственники нардепа, фигурировавшего в скандале с одеждой для ВСУ, купили элитную недвижимость в ОАЭ.