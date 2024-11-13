Родственники нардепа Касая обзавелись элитными квартирами в ОАЭ: он был фигурантом скандала с куртками для ВСУ

У дочери и племянника нардепа нашлись квартиры в ОАЭ на миллион долларов

У дочери и племянника народного депутата от "Слуги народа", а заодно члена оборонного комитета Верховной Рады Геннадия Касая нашли элитную недвижимость в ОАЭ. Имя Касаев до этого фигурировало в скандале с закупками некачественных курток для ВСУ из Турции.

Об этом говорится в новом расследовании журналистов "Схем". Информация о недвижимости была получена в содействии с Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) после утечки из госреестров ОАЭ,

Отмечается, что недвижимость была приобретена в 2022-2023 годах в тот период, когда семья нардепа попала в скандал с закупкой одежды для ВСУ по завышенным ценам и неподходящего качества.

Всего стоимость недвижимости семьи нардепа в Дубае оценивается более чем в миллион долларов или около 37 миллионов гривен на момент покупки. Речь идет о четырех элитных апартаментах стоимостью от 202 до 329 тысяч долларов. Из них одна записана на дочь нардепа Полину Касай, а остальные на племянника Александра Касая.

Полине Касай сейчас 25 лет и она работала копирайтером, зарабатывая от 150 до 900 гривен за проект. С 2022 года она работает в организации израильских медицинских волонтеров FRIDA Ukraine старшим контент-менеджером. Своего официального жилья в Украине у нее нет.

Официально за последние три года она заработала около 3 миллионов гривен, что более чем в три раза меньше, чем надо на покупку жилья в Дубае. Ее родители за 2021-2022 годы совместно получили 1,5 миллиона гривен.

Александр Касай до 2023 года занимался гандболом и играл в запорожском "Моторе", клубе "Мотор Сичи". Одним из руководителей этого клуба является Геннадий Касай.

В 2021 году он стал владельцем 7% компании "МС АВИА-ГРЕЙД", которая занимается продажей топлива и ремонтом военной техники. Его отец, Павел Касай, согласно данным журналистов на тот момент был директором по маркетингу и торговле "Мотор Сичи" и приближенным к Вячеславу Богуслаеву. Кроме того он фигурировал в расследовании о продаже вертолетных двигателей в Россию.

Геннадий Касай ответил письменно на запрос журналистов и сообщил, что не знает, откуда у его дочери и племянника деньги на покупку недвижимости, поскольку они не советуются с ним по финансовым вопросам.

Напомним, в 2022 году турецкая компания продала летние куртки для ВСУ под видом зимних. В СМИ попал пакет сопроводительных документов на одну из партий товара от "Vector avia". Там 4900 курток общей стоимостью 142 тысячи долларов превращаются в 4900 курток за 421 тысячу долларов. По дороге между турецкой и украинской таможнями куртки из "камуфляжных" стали "зимними воздухозащитными". Их стоимость с 29 долларов за штуку подскочила до 86.

Одним из владельцев "Vector avia" был Александр Касай.

Как сообщал "Телеграф" ранее со ссылкой на расследование Bihus.Info, семья, а также друзья заместителя мэра Киева Виталия Кличко Владимира Прокопива обладают элитными квартирами в Киеве.