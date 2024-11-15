Эта зима будет решающей: авиаэксперт высказался о новых российских ударах по Украине

Авиационный эксперт считает, что нынешняя зима будет не менее сложной, чем предыдущие

Ситуация с отключениями света в Украине из-за обстрелов этой зимой обещает быть нелегкой. Само это время года будет не менее трудным, чем год и два года назад.

Об этом в эфире программы "Зараз" на YouTube-канале издания "Телеграф" рассказал авиационный эксперт Валерий Романенко. Он отметил, что россияне не отказываются от своих планов по уничтожению Украины и будут дальше наносить ракетные и дроновые удары по объектам критической инфраструктуры.

Одной из целей России в этой войне является сделать жизнь украинцев невыносимой. Для этого Кремль будет делать все, чтобы загнать Украину "в каменный век", как об этом вслух говорят пропагандисты федеральных российских телеканалов.

"Сейчас перед нами стоят вопросы выживания. Будем ли мы существовать, или нет? Ситуация слишком сложная – эта зима будет решающей. Этот отопительный сезон будет решающим, потому что россияне поставили цель загнать украинцев "в пещеру". Чтобы у нас не было электричества, чтобы мы готовили еду на уличных кострах", — заявил Романенко.

Он добавил, что Украине уже сейчас нужно получать от иностранных союзников и партнеров зенитно-ракетные комплексы и боеприпасы к ним.

Как сообщал "Телеграф" ранее, авиационный эксперт Валерий Романенко назвал причины, почему Россия часто начала поднимать в воздух самолеты-бомбардировщики Ту-95.