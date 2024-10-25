"У нас коллапс": эксперт раскритиковал готовность Украины к отопительному сезону

Целые микрорайоны могут остаться зимой без отопления

Этой зимой, в разных городах Украины, целые микрорайоны могут остаться без отопления. Такая ситуация сложилась, в частности, из-за огромных долгов населения за газ.

Об этом в комментарии "Труха. Украина" рассказал глава союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко. По его словам, говорить о готовности к отопительному сезону просто невозможно.

"У нас 18 тыс. километров теплотрасс, из них нужно поменять 14 тыс... Ситуация с многоквартирным фондом, у нас 40-50% теплопотерь в многоквартирных домах... Долги за газ, это тоже составляющая отопительного сезона. Только Киев должен 20 миллиардов гривен НАК "Нафтогаз". Как можно говорить о готовности к отопительному сезону?" — сказал Попенко.

По его словам, задолженность населения за газ в Украине может превысить 50 миллиардов гривен. При таком раскладе целые микрорайоны в разных городах Украины могут остаться зимой без отопления.

"Во многих городах компании-теплопоставщики просто не могут заплатить за газ. Они должны обращаться к местным властям, у которых таких денег нет. В итоге, мы имеем коллапс с прохождением отопительного сезона", — сказал эксперт.

В заключение Попенко подытожил, что отопительный сезон в Украине, как всегда, будет сложным.

"С пожарами, с отключениями, взрывами, порывами труб и так далее. И это дай бог, чтобы не было у нас с вами сильных морозов. Потому что тогда к нас будут огромные проблемы с отключением целых микрорайонов", — подчеркнул Попенко.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, когда в Украине включат отопление и что будет с тарифами. Решение о запуске отопления в домах украинцев зависит от нескольких факторов, включая тип жилья, теплоизоляцию и индивидуальные предпочтения. В первую очередь учитывается температура наружного воздуха.