Ця зима буде вирішальною: авіаексперт висловився про нові російські удари по Україні

Авіаційний експерт вважає, що нинішня зима буде не менш складною, ніж попередні

Ситуація з відключеннями світла в Україні через обстріл цієї зими обіцяє бути нелегкою. Сама ця пора року буде не менш складною, ніж рік і два роки тому.

Про це в ефірі програми "Зараз" на YouTube-каналі видання "Телеграф" розповів авіаційний експерт Валерій Романенко. Він зазначив, що росіяни не відмовляються від своїх планів зі знищення України і будуть наносити далі ракетні та дронові удари по об’єктах критичної інфраструктури.

Однією з цілей Росії у цій війні є зробити життя українців нестерпним. Для цього Кремль робитиме все, щоб загнати Україну "в кам’яний вік", як про це вголос говорять пропагандисти російських федеральних телеканалів.

"Зараз перед нами стоять питання виживання. Чи будемо ми існувати, чи ні? Ситуація надто складна – ця зима буде вирішальною. Цей опалювальний сезон буде вирішальним, тому що росіяни поставили за мету загнати українців "в печеру". Щоб у нас не було електрики, щоб ми готували їжу на вуличних багаттях", — заявив Романенко.

Він додав, що Україні вже зараз потрібно отримувати від іноземних союзників та партнерів зенітно-ракетні комплекси та боєприпаси до них.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, авіаційний експерт Валерій Романенко назвав причини, чому Росія часто почала піднімати у повітря літаки-бомбардувальники Ту-95.