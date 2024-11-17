Аварийные отключения света начали вводить в Украине (обновлено)

Информации о том, когда снова появится электричество — нет

Утром 17 ноября в Украине начали вводить экстренные отключения электроэнергии. Это связано с массированной ракетной атакой, которую совершают россияне.

Об этом сообщается в Telegram-канале ДТЭК. Там отметили, что ограничения коснулись Донецкой, Днепропетровской, Киевской областей, а также столицы.

Стоит добавить, что во время аварийных отключений электроэнергии нет четких графиков, когда свет снова появится в домах украинцев. Потому сейчас такой информации нет.

Также в социальных сетях сообщают, что после мощных взрывов в Одессе в некоторых домах также пропало электричество.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что утром 17 ноября российские военные запустили по Украине ракеты разных типов, а также ударные беспилотники. В результате происшествия в ряде городов прогремели взрывы, в том числе и в Киеве. По итогу обстрела известно, что в столице есть пострадавший. Кроме того, местные власти сообщили, что в одном из районов пылает крыша жилого дома после того, как в городе раздались взрывы.