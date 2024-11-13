Не из-за обстрелов? В Минэнерго объяснили, почему вернулись графики отключений для бизнеса

Рядовых украинцев это не коснется

В Украине в среду, 13 ноября, было решено ввести временные ограничения на электроснабжение для бизнеса и промышленных потребителей. Это связано со значительным сокращением импорта электроэнергии.

Об этом заявил Министр энергетики Герман Галущенко корреспонденту "Новости.LIVE". По его словам, введение отключений света для обычных потребителей пока не планируется.

"Это временная ситуация. Она касается исключительно бизнеса и промышленных потребителей. Никакие отключения света в Украину не вернулись и это просто вранье. Советую всем доверять только официальным источникам информации", — сказал Галущенко.

Министр энергетики Украины подчеркнул, что данная ситуация возникла из-за внутренних поломок в энергосистеме. После устранения технических замечаний к работе оборудования, подача электроэнергии возобновится в полном объеме.

Также на решение ввести временные ограничения на электроснабжение для бизнеса и промышленных потребителей повлияло значительное сокращение импорта электроэнергии.

"Графики потребления для предпринимателей также связаны с почти нулевыми показателями импорта электроэнергии из Европы. Сегодня этот объем составил всего 100 МВт", — резюмировал Галущенко.

Отдельно следует подчеркнуть, что ограничения не коснутся бытовых потребителей — население будет получать электроэнергию в обычном режиме.

Вместе с тем энергетики призывают потребителей рационально использовать электроэнергию, особенно в часы пиковой нагрузки. Представители отрасли также советуют бизнесу активнее приобщаться к импорту электроэнергии для собственных нужд во избежание вынужденных ограничений мощности в будущем.

Напомним, член наблюдательного совета "Укрэнерго" и советник премьер-министра Украины Юрий Бойко рассказал, почему во время воздушной тревоги отключали свет. Это делалось с целью смягчить последствия российских ударов.

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