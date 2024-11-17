Атака по енергосистемі: аварійні відключення світла почали вводити в Україні (оновлено)

Інформації про те, коли знову з’явиться електрика — немає

Вранці 17 листопада в Україні почали запроваджувати екстрені відключення електроенергії. Це пов’язано з масованою ракетною атакою, яку здійснюють росіяни.

Про це повідомляється в Telegram-каналі ДПЕК. Там зазначили, що обмеження торкнулися Донецької, Дніпропетровської, Київської областей та столиці.

Варто додати, що під час аварійних відключень електроенергії немає чітких графіків, коли світло з’явиться знову в будинках українців. Тому зараз такої інформації немає.

Також у соціальних мережах повідомляють, що після потужних вибухів в Одесі у деяких будинках також зникла електрика.

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Міністр енергетики України Герман Галущенко на своїй сторінці у Facebook пише, що росіяни атакують об’єкти електрогенерації.

"Відбувається чергова масована атака на енергосистему. Ворог атакує об’єкти генерації та передачі електроенергії по всій Україні. Оператор системи передачі терміново ввів режим екстрених відключень електроенергії. Де можливо, рятувальники й енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що вранці 17 листопада російські військові запустили Україною ракети різних типів, а також ударні безпілотники. Внаслідок події у низці міст пролунали вибухи, у тому числі й у Києві. За підсумками обстрілу відомо, що у столиці є постраждалий. Крім того, місцева влада повідомила, що в одному з районів палає дах житлового будинку після того, як у місті пролунали вибухи.