Коснется всех: в Украину возвращаются отключения света

Графики отключения для каждой области появятся позже

После российского обстрела в Украину возвращаются стабилизационные отключения электричества. Они будут действовать в течение всего дня по двум очередям.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Facebook. Там предупредили, что 18 ноября ограничения введут в 6:00, а отменят в 22:00.

Чтобы узнать более подробную информацию об отключениях, там порекомендовали следить за сообщениями областных энергокомпаний или местных властей.

Причиной отключений называется российский массированный обстрел, вследствие которого были повреждены объекты энергетической системы.

"Энергетики работают над ликвидацией последствий аварии, чтобы как можно скорее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", — говорится в сообщении.

Чтобы помочь энергосистеме, в ведомстве рекомендуют украинцам воздержаться от использования мощных электрических приборов.

Напомним, в ночь и утром 17 ноября россияне атаковали Украину разными типами ракет, а также ударными беспилотниками. Было обнаружено 210 воздушных целей противника — 120 ракет и 90 БпЛА. С помощью ПВО были сбиты 102 ракеты и 42 беспилотника.