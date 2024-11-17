Зачепить усіх: в Україну повертаються відключення світла

Графіки відключення для кожної області з’являться пізніше

Після російського обстрілу до України повертаються стабілізаційні відключення електрики. Вони діятимуть протягом усього дня за двома чергами.

Про це повідомила пресслужба Укренерго у Facebook. Там попередили, що 18 листопада обмеження введуть о 6:00, а скасують о 22:00.

Щоб дізнатися докладнішу інформацію про відключення, там порекомендували стежити за повідомленнями обласної енергокомпанії або місцевої влади.

Причиною відключень називається російський обстріл, внаслідок якого були пошкоджені об’єкти енергетичної системи.

"Енергетики працюють над ліквідацією наслідків аварії, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", — йдеться у повідомленні.

Щоб допомогти енергосистемі, у відомстві рекомендують українцям утриматися від використання потужних електричних приладів.

Нагадаємо, в ніч та вранці 17 листопада росіяни атакували Україну різними типами ракет, а також ударними безпілотниками. Було виявлено 210 повітряних цілей противника — 120 ракет та 90 БпЛА. За допомогою ППО було збито 102 ракети та 42 безпілотники.