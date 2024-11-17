В Одессе очень тяжелая ситуация после обстрелов: люди без света и выстраиваются в очереди за водой

Ряд критических объектов был обесточен, потому начались проблемы с водоснабжением

После утренней массированной атаки в Одессе и области, как и ряде других регионов, частично нет света, а в областном центре отсутствует водоснабжение. Для горожан открыты 13 бюветов, где они могут набрать воду.

Как сообщает мэр Одессы Геннадий Труханов, в городе разворачивают "Пункти незламності". Ситуация в областном центре сейчас тяжелая. Он отметил, что больницы и критическая инфраструктура на генераторах.

В пресс-службе филиала "Инфоксводоканал" сообщили, что ряд критических объектов был обесточен. Для восстановления водоснабжения часть насосных станций переведены на работу от генераторов. Однако значительная мощность и технологические условия работы некоторых насосных станций не позволяют использовать на них источники автономного питания.

По причине отсутствия света на некоторых объектах наблюдаются перебои с водоснабжением в разных районах Одессы, пишет Odessa.online.

С 8:00 в Одессе открыты для посетителей 13 бюветов по адресам:

ул. Дальницкая, 25;

пр. Небесной Сотни, 14;

ул. И. Рабина;

пр. Семена Комерного (Гагарина), 33;

ул. Добровольцев (Маршала Говорова);

6-я ст. Б. Фонтана;

сквер Михайловский;

ул. Инглези — Гераневая;

сквер Старобазарный;

ул. Просвещения, 1Д;

сквер Прохоровский;

ул. Крымская.

Не работают три бювета: — ул. Космонавтов, 17а, сквер Мечникова и пр. Князя Ярослава Мудрого (Ак. Глушко), 1.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Одессе были введены экстренные отключения света из-за обстрелов.