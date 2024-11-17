В Одессе очень тяжелая ситуация после обстрелов: люди без света и выстраиваются в очереди за водой
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Ряд критических объектов был обесточен, потому начались проблемы с водоснабжением
После утренней массированной атаки в Одессе и области, как и ряде других регионов, частично нет света, а в областном центре отсутствует водоснабжение. Для горожан открыты 13 бюветов, где они могут набрать воду.
Как сообщает мэр Одессы Геннадий Труханов, в городе разворачивают "Пункти незламності". Ситуация в областном центре сейчас тяжелая. Он отметил, что больницы и критическая инфраструктура на генераторах.
В пресс-службе филиала "Инфоксводоканал" сообщили, что ряд критических объектов был обесточен. Для восстановления водоснабжения часть насосных станций переведены на работу от генераторов. Однако значительная мощность и технологические условия работы некоторых насосных станций не позволяют использовать на них источники автономного питания.
По причине отсутствия света на некоторых объектах наблюдаются перебои с водоснабжением в разных районах Одессы, пишет Odessa.online.
С 8:00 в Одессе открыты для посетителей 13 бюветов по адресам:
- ул. Дальницкая, 25;
- пр. Небесной Сотни, 14;
- ул. И. Рабина;
- пр. Семена Комерного (Гагарина), 33;
- ул. Добровольцев (Маршала Говорова);
- 6-я ст. Б. Фонтана;
- сквер Михайловский;
- ул. Инглези — Гераневая;
- сквер Старобазарный;
- ул. Просвещения, 1Д;
- сквер Прохоровский;
- ул. Крымская.
Не работают три бювета: — ул. Космонавтов, 17а, сквер Мечникова и пр. Князя Ярослава Мудрого (Ак. Глушко), 1.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Одессе были введены экстренные отключения света из-за обстрелов.