В Полтаве задержали "авторитетов" и копа, которые приставали к девушке в ресторане и избили ее парня

За дело взялись сотрудники ГБР

В полтавском ресторане Shade компания мужчин начала приставать к девушке и затем жестоко избила ее парня, который вступился за честь своей спутницы. Нападавшими оказались правоохранитель, полтавский бизнесмен с криминальным прошлым и его помощник.

Пострадавший получил множественные травмы и был госпитализирован, а за дело взялись сотрудники ГБР, которые задержали всех фигурантов. Впереди их ждет суд.

Известно, что 2 ноября в Полтаве в ресторане Shade произошла драка и группа мужчин сильно избила посетителя. На место прибыли правоохранители, которые от девушки потерпевшего узнали, что избитый парень заступался за нее. Это произошло после того, как к девушке грубо начали приставать мужчины за соседним столиком.

В ходе конфликта компания агрессивных мужчин набросилась на молодого человека и с особой жестокостью избила его. У пострадавшего диагностировали сотрясение мозга, перелом носа и множественные ушибы. Его госпитализировали.

По данному факту было возбуждено уголовное производство и 7 ноября его передали ГБР. Бюро сразу включилось в работу и через несколько часов все фигуранты конфликта были задержаны.

Следствие установило, что среди нападавших были местный правоохранитель, "известный" в Полтаве бизнесмен с уголовным прошлым и его помощник.

Произошедшее квалифицируют как хулиганство, совершенное группой лиц. Данная статья предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на срок до четырех лет.

Расследование по данному делу продолжается.

По данным пресс-службы полиции области, открыто уголовное производство по факту конфликта и назначено служебное расследование. Присутствовавший на месте происшествия полицейский отстранен от выполнения служебных обязанностей до завершения проверки.

Руководство Нацполиции Полтавской области подчеркнуло, что по результатам служебного расследования будет дана принципиальная оценка действиям полицейского и применены строгие меры дисциплинарного воздействия в случае подтверждения его причастности к инциденту.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Запорожье вспыхнул громкий скандал по поводу жестокого избиения девушки в одном из баров города. По словам потерпевшей, она написала заявление в полицию, однако дело якобы "пытались замять".

По информации нашего источника, девушка вела себя агрессивно, кричала на мужчин и обзывала их "алкашами". Она первая начала провоцировать конфликт и говорила о том, что работает в заведении администратором и все сейчас быстро "порешает".

Позже в соцсетях появилось видео на котором зафиксировано начало конфликта. Эти кадры частично подтверждают слова очевидцев события о том, что потерпевшая вела себя агрессивно и первой начала провоцировать потасовку.