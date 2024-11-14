В плен к ВСУ попал известный сепаратист и предатель: что ему светит от СБУ

Его легко идентифицировали

В плен к ВСУ попал предатель, который участвовал в захвате Луганской ОГА и много лет воевал против украинцев на стороне РФ. На данный момент злоумышленник находится под стражей.

Ему грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Известно, что в октябре 2024 года в Донецкой области украинские бойцы разгромили штурмовую роту оккупантов. В результате столкновения со стороны противника остался один выживший и его взяли в плен.

Как оказалось, в руки ВСУ попал предатель — украинский гражданин корейского происхождения Ли Вон Чоль, также известный под псевдонимом Герман Прокопив.

Согласно материалам СБУ, в 2014 году он участвовал в захвате Луганской ОГА. В конечном итоге предатель сорвал украинский флаг со здания госадминистрации и вместо него установил российский триколор.

После этого Ли Вон Чоль стал командиром боевого крыла так называемой "Луганской гвардии". Злоумышленник участвовал в массовых беспорядках, устраивал пророссийские митинги и запугивал местных патриотов. Он также воевал против сил АТО.

После начала полномасштабной войны предатель атаковал боевые позиции Сил обороны на восточном фронте. Боевик вместе с российскими войсками захватывал города Рубежное, Северодонецк и Лисичанск на Луганщине, а также поселок Спорное в Донецкой области.

После задержания предатель дал показания о военных преступлениях русских, которые они совершали в ходе полномасштабного вторжения на территорию Украины.

Сейчас Ли Вон Чолю сообщили о подозрении по трем статьям УК Украины. Он находится под стражей и ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что контрразведчики СБУ задержали депутата-изменника одного из поселковых советов в Херсонской области. Он перешел на сторону оккупантов в период захвата региона.