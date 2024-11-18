Погрожував та вимагав 2,5 тис доларів у військового. Під Дніпром затримали місцевого депутата та групу рекетирів (фото)

Депутат міської ради Підгороднього не вперше був помічений у кримінальній діяльності

Служба безпеки України затримала банду рекетирів на чолі з депутатом міської ради Підгородньої Дніпропетровської області. Підозрювані вимагали "данину" у місцевих підприємців.

Про це повідомив пресцентр СБУ. За даними слідства, зловмисники чинили тиск на місцевих приватних підприємців, вимагаючи у них "данину" у вигляді великої суми грошей. У разі відмови вони викрадали людей, били їх та загрожували розправою.

Одним із постраждалих став чоловік — власник приватного бізнесу. З початку повномасштабного вторгнення Росії він пішов захищати Україну у складі ЗСУ.

Слідство встановило, що фігуранти на трьох автомобілях "підрізали" авто жертви та викрали чоловіка дорогою до місця дислокації підрозділу, в якому він служив. Це сталося на трасі поблизу села Спаське Дніпропетровської області: його вивезли до лісопосадки, де протягом години били та погрожували фізичною розправою. Далі його посадили в заздалегідь заготовлене закрите місце, а потім відпустили, щоб він зібрав необхідну суму грошей.

За даними Офісу генерального прокурора України, потерпілий займався будівництвом сонячних електростанцій та закупив необхідне обладнання. Підозрюваний депутат не оформив відповідно до законодавства отримані електростанції та, ймовірно, не отримав прибуток від їхньої діяльності. Він став дзвонити підприємцю з вимогою віддати гроші, причому щоразу змінював суму.

Оперативники СБУ затримали лідера організованої злочинної групи, а також його спільників. Під час обшуку було вилучено вогнепальну зброю та готівку.

Ім’я депутата вже відоме: ним виявився Юрій Пришедько. Раніше він уже був помічений у кримінальній діяльності. Як повідомляє портал "Стопкор", депутати міської ради Підгороднього за командою Пришедька не виділили 21,4 млн гривень за запитом військових.

Крім того, Пришедька звинувачують у захопленні земель у Підгородньому, а також підкупі чи залякуванні депутатів з метою зняти з посади міського голову Андрія Горба. Ще Пришедько був помічений у симпатії до Росії, спонсоруванні УПЦ Московського патріархату та виправданні російської агресії проти України.

Затриманим зловмисникам на чолі з Пришедьком повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

год. 4 ст. 189 (вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану, та з погрозою насильства);

год. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини).

Пришедьку та його спільникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у Харкові СБУ затримала учасників російської ДРГ. Заарештовані здійснювали теракти на запит російської військової розвідки.