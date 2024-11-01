Угрожал убийством семье пропавшего военного: в Черкасской области задержали рэкетира

Правоохранители задержали злоумышленника "на горячем"

В Черкасской области задержан 28-летний мужчина, который выманивал деньги у семей пропавших военных. Он угрожал убийством жене и детям защитника ВСУ, пропавшего без вести на Покровском направлении.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора Украины. Мошенник находил свои жертвы на интернет-форумах, где родственники искали информацию о пропавших военных.

Мужчина убедил жену пропавшего бойца, что ее супруг в плену, и за его возвращение нужно заплатить. Женщина, отчаянно искавшая любую информацию о муже, перечислила злоумышленнику 160 тысяч гривен.

"Когда у нее возникли сомнения в дальнейшем перечислении суммы, фигурант начал угрожать ей. В частности, рэкетир сообщил, что может убить женщину вместе с мужем и их ребенком", — говорится в сообщении.

Правоохранители задержали злоумышленника "на горячем", когда он получал на банковские реквизиты еще 30 тыс. грн от пострадавшей семьи. По данным следствия, основную информацию о семьях пленных или пропавших без вести военных фигурант получал на тематических интернет-форумах, где люди писали о своих родственниках.

Во время обыска у подозреваемого нашли телефоны с поличным и банковские карточки. Ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества за вымогательство в особо крупных размерах во время военного положения.

Правоохранители напоминают: если вам угрожают или требуют деньги за "освобождение" родных из плена, немедленно звоните в Объединенный центр по поиску и освобождению пленных по номерам:

+38 067 650-83-32

+38 098 087-36-01

или пишите на почту: [email protected]

Также напоминают, что вопрос освобождения военнопленных находится исключительно в компетенции органов государственной власти.

Подозреваемого отправили под круглосуточный домашний арест, но прокуратура требует взять его под стражу.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что руководители учебных заведений сгорели на взятках в Одессе. Один из них требовал и получил 500 долларов ранее отчисленного курсанта. За эту сумму задержанный обещал восстановить парня на дневную форму обучения, чтобы тот мог избежать призыва на военную службу.