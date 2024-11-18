МСЭК будут работать по-новому: Зеленский подписал законопроект

Работа медико-социальных экспертных комиссий станет более прозрачной

Законопроект, которым предусмотрено изменения порядка работы МСЭК, получил подпись президента Владимира Зеленского. Документ должен повысить открытость структуры и сделать прохождение комиссии более удобной для граждан.

Документ был обнародован на сайте Верховной Рады. В пояснительной записке отмечается, что целью документа является реформа системы реабилитации, которая была анонсирована в 2018 году.

"На сегодняшний день МСЭК как звено в реабилитационном маршруте лишнее и не приводит к достижению целей реабилитации — восстановление здоровья до максимального возможного уровня. Это устаревшая, коррупционная и бюрократизированная система, объединившая в себе чрезмерные полномочия, что ставит пациента в беззащитное положение и подрывает доверие к системе здравоохранения", — говорится в документе.

Сам законопроект предусматривает ряд изменений, среди которых:

лицо теперь может принимать участие в заседании МСЭК в режиме онлайн;

ключевую роль получила междисциплинарная команда, которая определяет признаки ограничения жизнедеятельности и направляет документы на экспертизу;

вся информация о проверке будет вноситься в электронную базу здравоохранения, а не только в базу данных инвалидности;

Закон вступит в силу через 30 дней после принятия.

Напомним, ранее "Телеграф" подробно рассказывал о том, что именно меняет законопроект и как будут работать МСЭК с 1 января.