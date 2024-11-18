Не только Киев. Где еще будут новые графики отключений света

Две области и один крупный город будут жить по новым правилам отключения электричества

Новые графики отключения света, которые ввели в Украине после недавних российских обстрелов, будут действовать в столице Украины и еще нескольких областях страны.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК. Кроме Киева они будут действовать в Киевской и Днепропетровской областях.

График будет состоять из двух зон: светлая — электричество есть. Темная зона — свет отсутствует. Это позволит более точно планировать свое время на день.

Старые графики со светло-серыми зонами останутся на сайте соответствующего оператора системы распределения. Их также можно использовать, если они более привычны для какой-то категории граждан Украины.

В случае изменения в графиках и работе энергосистем ДТЭК обещает оперативно информировать граждан Украины на соответствующих интернет-ресурсах, в том числе, Telegram-канале. С графиками можно детальнее ознакомиться в соответствующих чат-ботах в зависимости от региона, где вы проживаете.

Речь идет о чат-ботах ДТЭК города Киева, а также Киевской и Днепропетровской областей.

Как сообщал "Телеграф" ранее, Укрэнерго вводит новую систему информирования о плановых отключениях электроэнергии. Ожидается, что это облегчит жизнь киевлянам.