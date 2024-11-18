Не лише Київ. Де ще будуть нові графіки відключень світла

Дві області та одне велике місто житимуть за новими правилами відключення електрики

Нові графіки відключення світла, які запровадили в Україні після нещодавніх російських обстрілів, діятимуть у столиці України та ще кількох областях країни.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК. Окрім Києва вони діятимуть у Київській та Дніпропетровській областях.

Графік складатиметься із двох зон: світла — електрика є. Темна зона – світло відсутнє. Це дозволить точніше планувати свій час на день.

Старі графіки із світло-сірими зонами залишаться на сайті відповідного оператора системи розподілу. Їх також можна використовувати, якщо вони звичніші для якоїсь категорії громадян України.

У разі зміни у графіках та роботі енергосистем ДТЕК обіцяє оперативно інформувати громадян України на відповідних інтернет-ресурсах, у тому числі Telegram-каналі. З графіками можна детальніше ознайомитись у відповідних чат-ботах залежно від регіону, де ви проживаєте.

Йдеться про чат-боти ДТЕК міста Києва, а також Київської та Дніпропетровської областей.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Укренерго вводить нову систему інформування про планові відключення електроенергії. Очікується, що це полегшить життя киянам.