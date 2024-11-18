Применяются все очереди: как будут выключать свет в Киеве 18 ноября

Энергетики призывают не включать сразу все приборы

После массированной атаки России по энергетике Украины возвращаются графики отключений света. В Киеве стабилизационные отключения разделены на 6 групп.

Их применяют согласно распоряжениям Укрэнерго. "Телеграф" расскажет, сколько киевляне будут сидеть без света 18 ноября.

Информация об отключении света появилась в приложении "Киев Цифровой" накануне вечером. Там отметили, что 18 ноября света не будет с 06:00 до 22:00.

Как объяснили в ДТЭК, причина отключений света – результаты массированных обстрелов российских оккупантов, последний из которых произошел 17 ноября.

Когда выключат свет в Киеве — как узнать

Узнать график отключений в Киеве можно на сайте ДТЭК. Там нужно только указать свой адрес в соответствующем окошечке.

Напоминаем, что в графиках есть три категории отключений:

Темно-серая зона – это время, когда света точно нет.

Светло-серая зона – отключения света возможны.

Белая зона – свет гарантированно есть.

Но если в светло-серой зоне отсутствует свет, это все еще действие графика. Следует отметить, что потребители электроэнергии разделены на 6 очередей. В случае применения ограничений до трех очередей для половины потребителей в каждом регионе одновременно будут применены почасовые отключения.

Если применено более трех очередей графиков – ограничения одновременно распространяются на большую часть населения. А если меньше 3, соответственно, и света больше.

В ДТЭК также призывают киевлян не включать сразу все приборы после того, как дома появляется свет, особенно мощные. Ведь резкая нагрузка на сети может вызвать аварии.

Атака РФ по Украине 17 ноября — что известно

Российские войска в воскресенье, 17 ноября, совершили массированную атаку на Украину. Цель врага – объекты энергетической инфраструктуры, в частности на генерацию и передачу электроэнергии.

В нескольких областях из-за обстрелов были введены аварийные отключения света по решению "Укрэнерго", чтобы снизить последствия ударов.

Среди пострадавших регионов — Киев, Николаев, Львов, Одесса и Днепропетровская область, где, к сожалению, есть погибшие, в том числе работники железной дороги. Самые серьезные разрушения после атаки зафиксированы в Одессе. Там погибли два энергетика.

Детали о последствиях массированной атаки по Украине 17 ноября читайте в материале "Телеграфа".