В Киеве изменили графики отключений света: теперь будет легче

Говорят, что так будет проще и понятнее

Укрэнерго вводит новую систему информирования о плановых отключениях электроэнергии, которая существенно облегчит жизнь киевлянам. С понедельника, 18 ноября, вступает в силу обновленный формат коммуникации о стабилизационных отключениях.

Основное новшество касается дневного графика электроснабжения. Теперь жители столицы будут иметь гораздо более четкую картину о том, когда именно ожидать свет, а когда нет. График лишен так называемых "светло-серых зон", что делает его максимально понятным. Об этом сообщают в ДТЭК Киевские электросети.

Что конкретно меняется? Во-первых, ежедневное обновление информации. График актуализируется в течение часа после соответствующей команды НЭК Укрэнерго. Это означает, что киевляне всегда будут иметь актуальную информацию о плановых отключениях.

Важно отметить, что 18 ноября с 6:00 до 22:00 будут действовать стабилизационные отключения за двумя очередями. График будет динамическим – при срочных изменениях информация будет немедленно обновляться.

Где найти обновленную информацию? Укрэнерго предлагает несколько удобных каналов:

Главная цель нововведений – сделать процесс электроснабжения максимально прозрачным и предсказуемым. Теперь киевляне смогут точно планировать свои дела, понимая точный график отключений.

Ранее "Телеграф" также писал, что во многих городах Украины после ракетной атаки РФ внедрили графики отключения электроэнергии. Они затронули уже все области, но неравномерно.