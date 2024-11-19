Байден официально разрешил удары в глубь РФ. Кто из партнеров уже поддержал его

Украина должна защищать свои территории

Президент США Джо Байден официально разрешил Украине наносить удары дальнобойным оружием вглубь РФ. Его французский коллега Эммануэль Макрон также поддержал это решение.

Как сообщил помощник государственного секретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс в интервью бразильскому изданию O Globo, Украине разрешено применять именно ATACMS.

По его словам, это решение позволит Украине лучше защищать свои территории, а РФ поймет, что ее стремление захватить суверенное государство не будет успешным.

К тому же, в США надеются, что это решение подтолкнет Россию к началу мирных переговоров или даже вообще выйти из украинской территории.

В то же время, президент Франции Эммануэль Макрон поддержал это решение США, пишет BFMTV.

"Эммануэль Макрон во время выступления в кулуарах саммита G20 в Бразилии положительно оценил в этот понедельник, 18 ноября, американское решение разрешить Украине удары вглубь России. Сказав: "вполне хорошо"", — говорится в материале издания.

Макрон добавил, что новый путь Байдена был избран в ответ на эскалацию Россией конфликта с Украиной, используя солдат из Северной Кореи, чтобы служить вместе с ее силами.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что президент РФ Владимир Путин подписал обновленную ядерную доктрину.