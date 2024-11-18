"Стратегия не работает": в Европе призвали изменить политику по Украине

В Литве положительно оценили разрешение США на удары по России своими ракетами

Стратегия Европы в отношении Украины нуждается в пересмотре. Текущая политика уже показала, свою неэффективность.

Об этом рассказал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в комментарии LRT. По его словам, попытки установить мир через деэскалацию потерпели провал.

"Я считаю, что мы достигли точки, когда можно сказать, что стратегия, с помощью которой мы помогали Украине последние три года, почти тысячу дней, провалилась", — сказал дипломат.

Глава МИД Литвы добавил, что новая стратегия Запада в отношении Украины должна быть основана на демонстрации силы, а потому необходимо снять все ограничения на использование ВСУ западного оружия.

Комментарий Ландсбергиса прозвучал в контексте отмены запрета со стороны США на использование баллистических ракет ATACMS по целям на российской территории. Вместе с тем, чиновник отметил, что пока "не спешит открывать шампанское", так как не знает, сколько этих ракет осталось в запасах Украины.

"Вопрос в том, хватит ли у них ракет, чтобы изменить ситуацию на поле боя", — добавил министр.

Как сообщалось ранее, 17 ноября в СМИ попала информация о том, что США разрешили использование ракет ATACMS для ударов по целям на российской территории.

Некоторые издания сообщили, что Великобритания и Франция также дали разрешения на использование крылатых ракет Storm Shadow/SCALP. Однако позже эти сообщения были удалены.