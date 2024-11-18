Разрешение США на удары по РФ может стать переломным для Украины, — Дуда

Это решение было очень необходимым

Решение США по разрешению ударов американским оружием вглубь территории РФ может стать решающим моментом в войне. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, общаясь с журналистами.

По его словам, такая поддержка отчетливо демонстрирует России твердую позицию Запада. Об этом пишет издание Reuters.

"Это решение было очень необходимым… Россия видит, что Украина пользуется сильной поддержкой и что позиция Запада тверда и решительна. Это очень важный, потенциально решающий момент в этой войне", — сказал Дуда журналистам.

Вместе с тем польский лидер подверг критике позицию Германии, которая заявила, что не планирует согласовывать свою политику с Соединенными Штатами относительно разрешения на удары немецкими ракетами вглубь российской территории. Особое недовольство Дуды вызвал телефонный разговор немецкого канцлера Олафа Шольца с Владимиром Путиным в прошлую пятницу.

По мнению президента Польши, Германия может искать возможность возобновить энергетические контракты с Россией, о чем свидетельствуют публикации в немецкой прессе. "Россия жестоко атакует Украину, а один из лидеров свободного мира, самая мощная экономика Европы, ведет переговоры с агрессором. Это огромное заблуждение на международной политической арене", — подчеркнул президент Польши.

Следует отметить, что премьер-министр Польши Дональд Туск также выразил несогласие с действиями Шольца, заявив, что "телефонными звонками Путина не остановить".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Германии жестко раскритиковали Шольца за звонок Путину. Там полагают, что канцлер продемонстрировал слабость.